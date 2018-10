Attenzione.Ritirati lotti tonno Mareblu

Sono state ritirate dagli scaffali dei supermercati le confezioni di tonno Mareblu,pacco da 12 scatolette con scadenza il 5 gennaio 2023,se avete questo tipo di scatolette in casa NON CONSUMATELE,riconsegnatele dove le avete acquistate. Per ulteriori informazioni andare sul sito del Ministero della salute www.salute.gov.it