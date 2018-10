Commando armato semina il terrore a Napoli. Tre arresti

Hanno seminato il terrore per alcune ore nel pomeriggio di martedì a Napoli. Tre componenti del commando armato entrato in azione sono stati alla fine bloccati dalla Polizia, dopo un movimentato inseguimento tra spari in aria e minacce. Ora il quadro di quanto accaduto è stato ricomposto e si cercano altri partecipanti alla spedizione.



Tutto è cominciato intorno alle 18 quando è giunta alla sala operativa una segnalazione nella quale si riferiva che nel rione Luzzatti erano stati esplosi numerosi colpi d'arma da fuoco contro il portone di uno stabile da diverse persone a bordo di motocicli e scooter, con volti coperti da sciarpe e caschi integrali.



Insomma, una 'stesa', cioè spari all'impazzata a scopo intimidatorio come accaduto di recente spesso a Napoli.