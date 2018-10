Morosa a mensa, il nome della bimba finisce sul sito del Comune

Il nome di una piccola alunna delle elementari finisce per esteso sul portale del Campidoglio indicata come morosa perchè i genitori non avrebbero pagato le rette della mensa. C'è chi parla già di un nuovo caso Lodi ma la sindaca Virginia Raggi ora vuole vederci chiaro e ha già avviato "gli accertamenti finalizzati a individuare precise responsabilità".



"La pubblicazione dell'atto sul portale web di Roma Capitale, in cui vengono riportati i dati sensibili di una bambina, costituisce una grave violazione della privacy e della tutela dei minorenni -precisa Raggi- Il documento è stato inserito sull'albo pretorio da parte degli uffici del Municipio VIII. Abbiamo avviato gli accertamenti, noi siamo sempre stati contro ogni forma di discriminazione".