Ponte Morandi: via libera al rientro degli sfollati a casa

Iniziato alle 9, con mezz'ora di ritardo, i rientri degli sfollati di ponte Morandi. La commissione tecnica, riunitasi sopra il viadotto, ha dato il via libera alle operazioni. "È stato uno stop precauzionale - spiega il consigliere delegato alla Protezione civile del Comune di Genova, Sergio Gambino -. Il vento non influisce sui sensori, il ponte non si sta muovendo. In giornata saranno effettuati tutti gli accessi previsti".



"Ho paura di non farcela, di non essere fredda e razionale. Ma se ci dimentichiamo qualcosa ricordiamoci che ci sarà una seconda entrata e un'altra ancora". Giusy Moretti è una dei portavoce del comitato degli sfollati di Ponte Morandi e fra i primi cittadini che, in base ai piani elaborati da protezione civile e vigili del fuoco, potranno rientrare nella propria abitazione per recuperare in due ore di tempo gli oggetti personali.



"Non so se perderò minuti preziosi per accarezzare i muri, quelli non li potrò portare con me, eppure hanno visto tutta la mia vita - scrive Moretti anche in un post pubblico sulla pagina Facebook di 'Quelli di ponte Morandi' -. Dopo 65 giorni l'impatto sarà forte, dovrò controllare il respiro, dovrò dire al mio cuore di rallentare i battiti, che le mie mani non tremino nel raccogliere quel po' di vita che mi porterò via". Anche al presidio ai varchi della zona rossa a Certosa, vicino al ponte della ferrovia, ci si confronta su come muoversi per essere il più efficienti possibili.



C'è tanta ansia, rabbia ma anche determinazione negli sfollati a una manciata di ore da quel momento che hanno voluto dal giorno in cui se ne sono dovuti andare di corsa. "Siamo pronti - afferma il presidente del comitato Franco Ravera -. Ciascuno di noi aspetta questo momento da tempo. Mia moglie ha passato intere notti a fare schemi di cosa prendere e dove trovarlo". E le ultime ore le passeranno più o meno tutti così: a cercare di calcolare il tempo e il movimento, a cercare di ricordare dove possano trovarsi quella foto, quell'oggetto, quell'indumento che hanno segnato probabilmente vite intere. I primi civici interessati dai rientri sono via Porro 5 e 6 e via Porro 11 e 16, i quattro edifici più distanti dalla pila 10, a nord e sud di quel che resta del ponte.