Vendola, infarto ma è fuori pericolo

"Felice di leggere che Nichi Vendola è fuori pericolo. La politica ci divide, ma sulla salute non si scherza: caro Nichi, rimettiti in fretta, un abbraccio". Lo scrive il ministro dell'Interno Matteo Salvini in un tweet. Vendola era stato ricoverato lunedì scorso al Gemelli di Roma, accusando un malessere diagnosticato come infarto. A Vendola, sottoposto ad intervento chirurgico, è stato applicato uno stent.