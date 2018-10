16 ottobre 1943-2018: l’antifascismo è sempre aggratis

"Virginia Raggi ha fortemente voluto un atto eccezionale, la cancellazione dalla toponomastica dei nomi di chi aveva messo il proprio prestigio scientifico a servizio della diffusione di false e indegne teorie razziste". Così Luca Bergamo, il Vicesindaco di Roma con delega alla “Crescita Culturale” (le maiuscole sono proprio così nel titolo dell’incarico voluto dalla “sindaca” grillina), nel giorno in cui "le prime due strade" della Capitale (quindi la “bonifica” è destinata a continuare) sono cancellate per motivi politici. I nomi di chi firmò il manifesto delle Leggi Razziali del 1938 quindi sostituiti con quelli di due vittime della Shoah scelte a seguito di "un percorso partecipato con la Comunità ebraica di Roma".



La Raggi ha eliminato quindi dalle strade di Roma i nomi dello psichiatra Arturo Donaggio (1868-1942), nel 1924 candidato italiano al Nobel per la medicina e del biologo Edoardo Zavattari (1883-1972), a lungo direttore dell'Istituto di zoologia dell'Università “La Sapienza”. Mentre quest’ultimo fu indubbiamente tra i principali teorici, nel nostro Paese, del razzismo biologico, dire che il prof. Donaggio abbia "messo il proprio prestigio scientifico a servizio della diffusione di false e indegne teorie razziste" ci sembra per lo meno una esagerazione storica.



Direttore della clinica neuropsichiatrica dell'Università di Bologna e presidente della Società italiana di Psichiatria, Donaggio firmò infatti il Manifesto della razza del 15 luglio 1938 (in questa data fu pubblicato sul Giornale d’Italia) nel momento in cui la sua carriera scientifica era già abbondantemente finita. Se non altro perché nel 1938 era già arrivato alla venerata età di settant’anni (era nato a Falconara Marittima l’11 ottobre del 1868). L’ultimo incarico l’aveva ricevuto nel 1935 accettando la direzione della Clinica delle malattie nervose e mentali di Bologna. Qui rimase per tre anni, fino cioè al ritiro dall'insegnamento per limiti d'età, avvenuto appunto nell’anno fatidico della pubblicazione del Manifesto della razza.



Siccome Donaggio morì pochi anni dopo a causa di un incidente automobilistico prima della caduta del regime fascista, cioè nel 1942, non fece neanche in tempo, seguendo l’esempio di due degli altri firmatari del Manifesto, a contestare la sua inclusione nella lista dei firmatari. Come ricordato nel suo saggio del 2008, intitolato “Il Manifesto della razza del 1938 e i cattolici”, lo storico gesuita P. Giovanni Sale, "pare che nessuno dei firmatari sia stato interpellato prima della pubblicazione del Manifesto".



Questo antifascismo ignorante della Raggi, e per lo più a rischio zero e a scoppio ritardato, sembra tanto diretto a distogliere l’attenzione sui veri (e grandi) problemi di Roma, cominciando da quello dei rifiuti, dell’integrazione sociale e della mobilità. Ha quindi poco o nulla a che fare con l’identità e la storia d’Italia.