Le nuove frontiere della comunicazione: il cliente e l'entraîneuse

Genio chi l'ha pensato. Perché, se è vero, sono oltre un milione (1.478.213) gli utenti che seguono Escortadvisor, il Tripadvisor delle entraîneuse. Meno truce e più elegante di quel Gnoccaforum ideato nel 2009. Un vero e proprio motore di ricerca degli incontri a luci rosse, nato del 2014, oltre 300mila visite mensile. Ci sono foto, località e numeri di telefono delle belle di notte e - ecco la novità - le recensioni degli utenti, con tanto di risposta della diretta interessata. Già perché se la prestazione non è stata di alto gradimento e "l'utilizzatore finale" (per usare un termine tanto caro alla Sinistra) si lamenta, capita anche che l'escort s'incazzi e gliene dica di tutti i colori.



C'è la ragazza "appena arrivata in Italia", che sembra russa e si scopre invece essere brasiliana. Forme perfette nella foto, ma un cliente si lamenta: "Era più abbondante. E parlava poco l'italiano" (scusa, a letto a che ti serve?). Lei non gradisce e protesta: "Le mie forme sono giuste in Brasile. Non capisci niente". C'è la "modella" che si lamenta del giudizio del cliente: "Sei stato molto indelicato e volgare. Per me il termine porca ad una donna non si dovrebbe mai dare. Per fortuna che io ho un target di persone molto gentili ed educate. Forse tu ami il genere tondo, paffutello e volgare". C'è poi chi si lamenta che talune foto non siano reali ("troppo photoshoppate"; "era piena di cellulite", "puzzava di fumo") e qualche recensione sembra farlocca, ma altri clienti si dicono soddisfatti. Delle ragazze c'è tutto: misure, orari, prestazioni preferite, persino se hanno piercing o tatuaggi, se il seno è rifatto e se il pube è naturale.





Il sito è strutturato come un qualsiasi portale di vendite. Solo che a essere messe in vendita sono le donne. E gli uomini e il terzo sesso, per buona pace del politicamente corretto. Alla voce Categoria trovate: "escort, trans, gigolò, coppia, massaggi, mistress". C'è il costo e c'è il punteggio, da una a cinque stelle. C'è la tabella Qualità personali (bellezza, prestazioni, simpatia, pulizia; anche lì da una a cinque stelle) e quella Ambiente (qualità, pulizia, raggiungibilità).



Della community, che si definisce "la più visitata ed affidabile al mondo di recensioni su Escort, Trans, Accompagnatrici, Massaggiatrici" ed il cui sito "è stato citato da centinaia di pubblicazioni", spiccano le recensioni de Le Iene, Radio 2, Libero, Il Giornale ma anche (a volte assai poco benevole) de L'Espresso, Radio24 e Il Sole24Ore e soprattutto D-Repubblica, ove si parla di "degrado sentimentale degli italiani". Per i compagni la gnocca resta ancora un tabù...