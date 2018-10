Gallarate, è scontro tra Lega e Pd sui rom

"Il Pd attacca la Lega solo perché i nostri amministratori, lavorando nell’interesse dei Cittadini, vogliono far rispettare la Legge”. Così Emanuele Monti, Consigliere regionale della Lega, che risponde agli esponenti del Pd Samuele Astuti e Fabio Pizzul, i quali sono intervenuti contro la delibera della Giunta di Gallarate (VA), guidata dal Sindaco leghista Andrea Cassani, che prevede lo sgombero del campo sinti di via Lazzaretto.





“I due Consiglieri del Pd cercano di farci la morale perché noi amministriamo nell’interesse dei Cittadini facendo rispettare la legalità – afferma Emanuele Monti – al contrario di quanto fatto da loro quando avevano la maggioranza a Gallarate. Ricordo infatti ad Astuti e Pizzul che la passata amministrazione di centrosinistra, con a capo un Sindaco espresso dal loro partito, aveva dal 2012 in mano una sentenza del Tribunale di Busto che ordinava lo sfratto dei sinti dal campo”.



“Anche in presenza di questa sentenza – prosegue Monti – la precedente amministrazione del Pd non ha fatto nulla. Non ha sgomberato il campo, né tantomeno ha cercato di risolvere la situazione della presenza abusiva dei nomadi, lasciando quindi tutto com’era”.



“Appare quindi assurdo e grottesco – conclude Monti – che, proprio ora che i nostri amministratori stanno agendo per riportare la situazione nella legalità, gli esponenti del Pd ci accusino di fomentare l’intolleranza, quando stiamo lavorando proprio nella direzione opposta, ovvero risolvere i problemi che proprio loro ci hanno lasciato in eredità”.