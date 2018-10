Incendi in Lombardia, la Lega: "Appuntamento mensile"

“I cittadini sono ormai ostaggio degli incendi causati ai siti di stoccaggio dei rifiuti, illegali e non. I dati parlano chiaro e sono allarmanti: 18 casi nel solo 2018, altri 21 nel 2017. In pratica 1-2 al mese. Tutto veleno respirato dai lombardi per colpa della negligenza o del dolo, altro che Area B! Ora basta, serve un piano straordinario per mettere in sicurezza l’aria in Lombardia”. Così il consigliere comunale e regionale del Carroccio Massimiliano Bastoni.