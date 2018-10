Il 18 ottobre del 1977 Viene costituito il GIS dei Carabinieri

Roma,su disposizione del Presidente della Repubblica Giovanni Leone e del Ministro dell'Interno di allora Francesco Cossiga successivamente presidente della Repubblica,viene costituito il GIS dei Carabinieri con sede centrale a Livorno.La sezione di combattimento e' suddiviisa in tre distaccamenti costituite in squadre di quattro uomini:un comandante,uno specialista di eplosivi,uno specialista di arrampicata e uno specialista di equipaggiamenti.In ogni momento c'e' un distaccamento pronto a lasciare la base in 30 minuti.A questo scopo hanno sempre a disposizione alcuni elicotteri Agusta-BELL AB412 in dotazione e anche un aereo da trasporto C-130 Hercules dell'Aeronautica Militare di stanza a Pisa,ma in qualsiasi momento possono avere i necessari mezzi per operare,ricordiamo che I GIS facendo parte dei Carabinieri sono sotto il comando del Ministro dell'Interno Matteo Salvini.Auguriamo un buon lavoro ai componenti del GIS.