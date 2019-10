Dazi USA, parte l'allarme Lega: "Danno miliardario"

"Facciamo nostro l’allarme che arriva da Coldiretti e dalle altre associazioni di categoria: i dazi americani sui prodotti alimentari rischiano di causare un danno miliardario al nostro export che, secondo le associazioni di categoria, crollerebbe del 20% nel mercato americano, con particolare danno per i marchi di eccellenza del nostro made in Italy come il Parmigiano o il Grana o il Gorgonzola".



"Il comparto agro alimentare ha già subito e continua a subire un enorme danno economico per il crollo dell’export verso la Russia dopo le sanzioni europee del 2014, adesso arriva questa batosta americana, il tutto mentre sul fronte interno di fatto è già in vigore il Ceta, l’accordo con il libero scambio con il Canada, che ha fatto invadere il nostro mercato di prodotti contraffatti canadesi".



"Il Governo si attivi in sede europea è direttamente con la diplomazia statunitense per tutelare i nostri produttori e tutti i lavoratori di un settore chiave per la nostra economica, soprattutto nelle Regioni del Nord". Lo dichiara l'on. Paolo Grimoldi, deputato della Lega e componente della Commissione Esteri della Camera.