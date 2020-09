Perugia, girava armato. Arrestato gambiano

Ieri mattina alcuni agenti impegnati in servizi di controllo del territorio, hanno fermato vicino alla stazione Fontivegge un cittadino extracomunitario, di origini gambiane, risultato in regola con il permesso di soggiorno, ma in possesso di un oggetto contundente, nascosto in una tasca dei pantaloni. L'uomo è stato perquisito perché, sin dal primo approccio degli agenti, si è dimostrato fortemente infastidito e non collaborativo con gli agenti.



L'uomo ha a proprio carico numerosi precedenti per resistenza a Pubblico Ufficiale, rifiuto delle generalità, furto, ricettazione, danneggiamento e lesioni personali e ora è stato denunciato per porto di oggetti atti ad offendere e rifiuto a riferire le proprie generalità..