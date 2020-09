Il segretario di Rifondazione Comunista positivo al covid

Maurizio Acerbo, segretario nazionale di Rifondazione comunista, e' risultato positivo al Covid-19 ed e' ricoverato in ospedale. Stando a quanto si apprende, Acerbo e' arrivato ieri al Covid Hospital di Pescara con febbre alta, spossatezza e sintomi del Coronavirus ma non ci sarebbe un interessamento polmonare. Nei giorni scorsi Acerbo, 54 anni, pescarese, ha girato diverse località italiane in occasione della campagna elettorale. "Dall'ospedale di Pescara dove sono ricoverato ringrazio tutti per i messaggi di affetto e amicizia.#covid19", scrive sul suo profilo Facebook il segretario di Rifondazione.