G20 a Milano? I dubbi della Lega

"Condivido la proposta di far ospitare il G20 della sanità del 2021 nelle città di Milano e Bergamo, condivido che siano le sedi ideali per competenze, strutture mediche e scientifiche, per laboratori di ricerca e sperimentazione, per il tessuto farmaceutico ecc ecc... Bisogna vedere però se il Governo, della cui maggioranza fanno parte anche i sindaci Sala e Gori, sarà in grado di recepire questa richiesta e se non risponderà con il solito immobilismo e menefreghismo che rischia di farci perdere il Tribunale Europeo dei Brevetti…". Lo dichiara l’on. Paolo Grimoldi, deputato della Lega e Segretario della Lega Lombarda Salvini Premier.