Malpensa, se il Governo se ne fotte

“Un comportamento inaccettabile a danno di Malpensa”. Così Emanuele Monti, consigliere regionale della Lega, commenta le affermazioni di Samuele Astuti, consigliere regionale PD, sull’addio di Alitalia a Malpensa. “Il PD, a partire dai suoi rappresentanti varesini, dovrebbe alzare la voce nei confronti delle decisioni prese a Roma altamente penalizzanti per l’aeroporto di Malpensa e per tutto il nostro territorio invece assistiamo al loro silenzio”.



“Astuti è in evidente malafede, in quanto fa finta di dimenticare che al governo siedono i suoi colleghi di partito, a partire dal Ministro dei Trasporti Paola De Micheli”. “Per mascherare l'assenza totale ai danni del nord e di Malpensa, i dem lombardi chiedono aiuto alla Regione – continua Monti – ma a Roma la strategia è chiara da tempo ed è quella di provare a chiudere Malpensa con le inevitabili ricadute sulle aziende e i lavoratori del territorio”.



“Questo ennesimo boicottaggio nei confronti di Malpensa – dichiara il consigliere Monti – avrebbe bisogno di una risposta decisa e compatta da parte di tutti gli esponenti politici lombardi, a prescindere dai colori di partito. Assistiamo invece, da parte del PD, a una imbarazzante difesa di chi in maniera scellerata sta mettendo in seria difficoltà il sistema aeroportuale lombardo, il suo indotto e i livelli occupazionali”.