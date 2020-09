Stop Alitalia a Malpensa, la Lega minaccia un'interrogazione parlamentare

"La settimana prossima depositerò un’interrogazione parlamentare rivolta al ministro dei Trasporti, Paola De Micheli, per domandare quale sia la vera strategia di Alitalia sugli scali milanesi. La compagnia di bandiera, di fatto gestita dal Governo, ha deciso di non volare più dallo scalo di Malpensa dal prossimo 1 ottobre eppure non sposterà i voli su Linate. Semplicemente sono cancellati, per la prima volta dal 1948". Lo dichiara l'on.Paolo Grimoldi, deputato della Lega e segretario della Lega Lombarda Salvini Premier.



Che aggiunge: "Di più, ci risulta che Alitalia intenda togliere quei servizi di terra attualmente affidati ad Airport Handling, togliendo lavoro a circa 550 addetti negli scali milanesi. Infine da varie fonti apprendiamo che Alitalia vorrebbe spostare le tratte internazionali, le più richieste, da Malpensa a Fiumicino, con un’ulteriore riduzione delle potenzialità e del traffico di Malpensa".



"Cosa sta succedendo? Chi lo ha deciso? La Lombardia vuole risposte, i dieci milioni di cittadini e di contribuenti Lombardi vogliono la verità", conclude.