Il parroco sull’immigrazione: “guardiamo prima le persone che abbiamo accanto”!

Con questa lettera aperta vorrei anzitutto testimoniare che Don Donato Piacentini è stato perfettamente capito, nel contesto in cui ha detto delle verità sull’immigrazione, dai suoi parrocchiani e, nella stragrande maggioranza, dai Sorani. Appartengo alla Parrocchia di Santa Giovanna Antida, una di quelle in cui Don Donato esercita il suo Ministero.

Devo quindi dire che, purtroppo, anche in questa occasione i mezzi di dis-informazione in Italia stanno riportando come vogliono loro le realtà, i fatti. Ma io posso testimoniare che è proprio così come ho detto, la stragrande maggioranza dei cittadini di Sora hanno capito ciò che nella sua omelia Don Donato ci ha voluto trasmettere e lo condividono. Alla S. Messa prefestiva di ieri nella Parrocchia di Santa Giovanna Antida, quella delle 18:30, per mostrare con la partecipazione la più assidua possibile la vicinanza e l’unità con lui, non solo da parte dei Parrocchiani, ma di tutti coloro che volevano dare un segnale chiaro di solidarietà, la risposta c'è stata. La Cittadinanza interessata, lo ripeto, è al 90% solidale e d'accordo con Don Donato.

Per questo siamo molto amareggiati per la puntualizzazione che, sulle parole dette dal nostro parroco, è arrivata da parte del Vescovo.... Preghiamo per lui, cos'altro possiamo dire?

I media anche in questa vicenda sono rimasti lontani dalla realtà, ed i maggiori attacchi al Parroco sono arrivati da attivisti politici e dai loro amici di sinistra e del M5S che, onestamente, facciamo fatica a ricordare presenti alle Messe Domenicali oppure alle ricorrenze care alla nostra fede! Mentre li vediamo decisamente interessati, alcuni anche in prima persona, al fatto che "centri di accoglienza" e iniziative similari varie che, fra l’altro, organizzano persino l'affitto di appartamenti agli immigrati ed ai clandestini continuino e, anzi, incrementino le loro "attività"... Grazie quindi don Donato, e te lo diciamo sia per quello che fai sia per quello che dici in favore della nostra amata comunità!