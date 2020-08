Scuole, Upc chiede un nuovo protocollo

''I ministeri della Salute e dell'Istruzione mettano a punto un protocollo dettagliato sulle scuole entro fine agosto. Ad oggi non sappiamo ad esempio quando arriveranno i banchi monoposto''. Lo afferma il segretario del movimento Unione Popolare Cristiana (Upc) Antonio Satta.



''Fanno bene i due ministeri a stabilire che cosa si farà in caso di positività di un ragazzo, ma non si possono caricare i presidi e tutto il personale di eccessive responsabilità - conclude Satta - Per troppo tempo la scuola è stata trascurata, ora deve essere al centro della ripartenza".