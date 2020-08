Coronavirus, Libia: 489 casi in 24 ore

Crescono ancora in maniera marcata i casi di coronavirus in Libia, che registra nelle ultime 24 ore altri 489 nuovi contagi portando a 9.068 il totale dei casi confermati nel Paese. Lo ha reso noto il Centro nazionale libico per il controllo delle malattie sulla propria pagina ufficiale Facebook, precisando che i morti salgono a 164, i guariti a 1.003 e le persone attualmente positive passano a 7.901, con una distribuzione dei casi ormai in tutte le regioni del Paese.



La situazione è critica nella maggior parte delle strutture sanitarie libica, segnalano i media locali. L'amministrazione della citta' di Misurata ha proclamato il coprifuoco sanitario per due settimane nel tentativo di limitare la diffusione del virus.