Migranti: la Guardia costiera libica ne riporta indietro 80

"Un'altra imbarcazione è stata riportata in Libia questa notte con un'ottantina di persone a bordo, la maggior parte del Gambia e del Camerun". E' quanto scrive su Twitter l'Unhcr in Libia, aggiungendo che i migranti "sono stati fatti sbarcare intorno alle 4 del mattino alla base navale di Tripoli, dove Unhcr e Irc hanno fornito loro assistenza medica, cibo e bevande". Oltre 7.100 migranti sono stati riportati in Libia nel 2020, ricorda l'Unhcr.