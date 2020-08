Clinton contro Trump: "Un castello di carte"

"Se volete un presidente che definisca il suo lavoro trascorrendo le ore del giorno guardando la tv e attaccando la gente sui social network, quello è il vostro uomo". Si è espresso così Bill Clinton che al secondo giorno della convention democratica è rimasto sulla stessa linea di Michelle Obama e nel suo discorso di non più di cinque minuti ha parlato di un atteggiamento divertente che però "crolla come un castello di carte" davanti a una "crisi reale".



"Negare, distrarre e umiliare funziona alla grande se si cerca di divertire e scatenare (l'opinione pubblica). Ma in una vera crisi, crolla come un castello di carte", ha detto Clinton. La pandemia di coronavirus ha fatto negli Usa più di 171.000 morti su oltre 5,4 milioni di contagi e "per battere" il Covid-19, ha affermato, "si deve andare a lavorare e affrontare i fatti".