La Germania in ginocchio per il virus

Continua a crescere il numero dei contagi da coronavirus in Germania. I nuovi dati dell'Istituto Robert Koch parlano di 1.510 nuovi casi, il dato più preoccupante da oltre tre mesi, che porta il totale a 226.914 contagi dall'inizio dell'emergenza sanitaria. Il primo maggio i dati ufficiali parlavano di 1.639 casi in 24 ore. In Germania sono in totale 9.243 - sette in più rispetto al bollettino di ieri - i decessi confermati per complicanze legate al Covid-19.