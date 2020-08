Gallera: "Prenotate il tampone all'aeroporto"

''Il tampone in aeroporto è una possibilità in più, non l'unica. La cosa più semplice ed efficace è prenotare il test sul sito dell'Ats per poi farlo nel posto più vicino a casa. Nel frattempo si può continuare a vivere e lavorare tranquillamente, con la mascherina e le dovute precauzioni''. Lo afferma l'assessore regionale della Lombardia Giulio Gallera in un'intervista al Giornale, precisando che sui tempi dei tamponi negli aeroporti, ''il 12 è uscita l'ordinanza ministeriale, stiamo parlando di 5-10mila persone che rientrano ogni giorno, è chiaro che serve un'organizzazione, i primi due giorni sono stati di assestamento di questa macchina, il numero verde è stato preso d'assalto e le Ats hanno dovuto mettere in campo una modalità di prenotazione on line''.



''Quello del tampone in aeroporto è un servizio in più - continua Gallera -. Anche a Fiumicino ne hanno fatti 800 su 3mila arrivati e ci sono state attese di 3-4 ore, con inevitabile lamentele. La preparazione è curata dalle società di trasporto e aeroportuali, ma chi gestisce la sanità di frontiera è l'Usmaf, un ente governativo. A Milano Sea ha individuato lunedì gli spazi. A Malpensa sono state individuate 3-4 aree, ora vediamo di trovare una soluzione a Linate. Ma dev'essere uno strumento alternativo, magari per i visitatori stranieri, che non hanno casa qui. Quanto ai tamponi rapidi, li abbiamo testati e non sono affidabili. Quelli che abbiamo sono ordinari. Il governo ha fatto avere a Fiumicino 30mila test più rapidi. Se li ha, quindi, li aspettiamo".