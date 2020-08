Clandestini, si sveglia la Ue: "Bloccare gli irregolari"

"L'Unione europea c'è, siamo impegnati e faremo tutto quanto necessario per sostenere la Tunisia, ma la Tunisia deve fare quello che hanno promesso di fare, devono rafforzare la lotta all'immigrazione illegale e fare le riforme necessarie al loro paese": è quanto ha detto in un'intervista a Repubblica il Commissario europeo al Vicinato e all'Allargamento, Oliver Varhelyi, riferendo sulla visita di due giorni fa a Tunisi con la collega degli Affari Interni, Ylva Johansson, e i ministri italiani Luigi Di Maio e Luciana Lamorgese. In quello che a ben vedere sembra solo un endorsement a Di Maio. Perché, ci chiediamo, la Ue si sveglia soltanto ora e non quando, per anni, la Lega e il centrodestra tutto andavano chiedendo blocchi e maggiori controlli?



Crediamo veramente che il pizzo pagato dal Governo Conte alla Tunisia bloccherà gli sbarchi? La Ue evidentemente pensa che siamo così fessi da crederci. "L'Europa sta lavorando a ridisegnare un 'Piano per il Maghreb' che finalizzeremo per la fine del 2020 in collaborazione con la regione", dice Varhelyi riferendo sugli incontri avuti con i vertici tunisini; "l'Europa è stata presente negli anni in Tunisia, l'ammontare del nostro impegno è noto. E continueremo. Ma vogliamo che ci sia risposta alle nostre richieste, innanzitutto sulle migrazioni illegali". Europa presente? S'è visto. se questo è il massimo che riesce a fare, stiamo freschi...