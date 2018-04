Elezioni in Molise: si voterà domenica prossima

Domenica prossima, dalle 7 alle 23, i cittadini del Molise sono chiamati alle urne per eleggere il Presidente della giunta regionale e per il rinnovo del Consiglio Regionale.



Si vota, informa il Viminale, in 136 Comuni nelle province di Campobasso e Isernia per un totale di 313.253 cittadini aventi diritto (di cui 162.936 uomini e 168.317 donne). Gli elettori dovranno presentarsi al seggio muniti di documento di identità valido e tessera elettorale.