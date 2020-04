Il leghista Fabio Cantarella dispone la pulizia delle spiagge: "farci trovare pronti"

E a Catania l'assessore comunale all'Ambiente Fabio Cantarella, peraltro responsabile enti locali della Lega in Sicilia, ha disposto la pulizia e messa in sicurezza delle spiagge libere di diretta gestione comunale, lì lungo l'incantevole litorale della playa etnea. Non solo nelle regioni del Nord quindi, ma anche in Sicilia c'è tanta voglia di tornare, gradualmente e nel rispetto delle misure adottate dagli organi competenti, ad una ripresa delle attività. "Abbiamo il dovere - ha commentato sui social l'assessore leghista- di farci trovare pronti per quando potremo tornare a goderci la nostra meravigliosa città".





Anche a Catania, la città con il più alto numero di contagiati nell'Isola, sono state tante le difficoltà da dover affrontare e l'amministrazione comunale guidata dal sindaco Salvo Pogliese ha fatto il suo dovere con passione e senza clamori, nonostante l'amministrazione uscente di sinistra gli abbia consegnato una città in dissesto con un buco da un miliardo e seicento milioni di euro (in questo senso sono state determinanti le misure adottate dall'ex ministro Matteo Salvini e dall'ex sottosegretario Stefano Candiani, in aiuto dei comuni in difficoltà quando qualcun altro al governo pensava ad aiutare soltanto Roma). Il sindaco Pogliese ha avviato, tra le tante, una singolare iniziativa per aiutare i concittadini rimasti in casa senza stipendio e quindi senza neanche il minimo necessario per acquistare i generi di prima necessità. "CataniaAiutaCatania", così si chiama il lodevole piano, ha raccolto quasi mezzo milione di euro di donazioni da parte dei cittadini, il sindaco stesso e gli assessori hanno rinunciato a parte della propria indennità. Sono migliaia i pacchi della spesa consegnati a domicilio ai cittadini in difficoltà.