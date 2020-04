Luca Argentero su RaiUno... e spunta pure il business dell'immigrazione clandestina!

È stato tutto un crescendo di pubblico quello di DOC-Nelle tue mani lo sceneggiato Tv che da fine marzo è stato trasmesso in prima serata da Rai Uno (Italia 2020, regia di Jan Maria Michelini e Ciro Visco, sceneggiatura di Francesco Arlanch e Viola Rispoli, interpreti: Luca Argentero, Matilde Gioli, Gianmarco Saurino, Sara Lazzaro, Giovanni Scifoni e Raffaele Esposito). L’ultima puntata, la quarta prima della pausa forzata da COVID-19, è andata in onda giovedì scorso, 16 aprile, con un miglioramento di share che si è confermato, la quarta, continuo fin dal 26 marzo (dal 27% dell’esordio al 31,4% del quarto episodio). Il finale forzato della fiction (era prevista la messa in onda di otto episodi, ma le riprese hanno dovuto subire uno stop improvviso a febbraio a causa dall’esplosione della pandemia), ha creato insofferenza da parte del pubblico (vedi commenti in questo senso a valanga sui social), ansioso di sapere come andrà a finire per il Dott. Fanti, il medico interpretato da Luca Argentero che, ripresosi da un coma, si accorge di aver perso la memoria dei suoi ultimi 12 anni. Paradossalmente, anche l’imprevisto Coronavirus può tornare a beneficio dell’ottimo prodotto Rai, che seguirà quindi il corso di quanto accade di solito nelle serie tv di successo negli Stati Uniti, che partono spesso a primavera per alimentare l’attesa con la promessa di tornare in autunno.





Protagonista della quarta puntata è lo specializzando Alberto Malanchino nel ruolo di Gabriel Kidane, che finalmente racconta qualcosa della sua storia personale denunciando la tratta dell’immigrazione clandestina subita da un libico senza scrupoli che si ritrova a dover curare in ospedale ma che tenta di uccidere. Inutile dire che anche in questa vicenda è Luca Argentero a persuaderlo a rispettare il Giuramento di Ippocrate che impone ad ogni medico di essere “sempre un servo della vita e mai un padrone della morte”. Lo specializzando senior di colore svela le origini delle cicatrici che ha sulla schiena parlando di violenze e percosse subite in un campo in Libia dove è stato spettatore di un traffico di umani per mano del paziente cui, alla fine, non farà mancare la prospettiva di una sua denuncia alle autorità italiane e di un giusto processo da subire. Dopo il rapporto emerso nelle puntate scorse tra Andrea e Riccardo (altro specializzando), quello di Fanti con il giovane Kidane risulta davvero profondo ed emozionante. Un’altra perla che ci lascia questa prima parte di DOC-Nelle tue mani.