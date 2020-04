Ancora sbarchi. Musumeci: "Grave se Roma lo consente". Minardo (Lega): "Non è questo turismo che vogliamo"

Il governatore della Sicilia, Nello Musumeci, prende posizione contro gli sbarchi ripresi in modo insistente da qualche giorno nell'Isola: "Il governo della Regione Siciliana dice no all'approdo della nave dell'Ong spagnola AITA MARI - Proyecto Maydayterraneo con a bordo una quarantina di migranti e diretta al porto di Palermo. Sarebbe grave - conclude Nello Musumeci - se Roma consentisse lo sbarco di queste persone, dopo il rifiuto di altri Paesi dell'Unione Europea, in un'Isola che vive con alta tensione gli effetti dell'emergenza epidemica".



E sulla questione non si è fatta attendere la presa di posizione del parlamentare nazionale della, Lega Nino Minardo: "Condivido il no allo sbarco, da parte del presidente della regione Nello Musumeci, alla ong spagnola Aita Mari che si dirige con dei migranti a bordo verso Palermo dopo che è stata rifiutata da Malta. Tanto c’è la Tirrenia pronta ad ospitarli per la quarantena di fronte ad un assordante e preoccupante silenzio del Governo nazionale. Noi siciliani - ha concluso Nino Minardo- pretendiamo che il Governo si faccia rispettare in Europa e individui soluzioni subito per la sicurezza e per tutelare la nostra salute. Non è questa la promozione turistica di cui abbiamo bisogno".