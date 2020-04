Il governatore di Sicilia allenta le restrizioni. Si punta a salvare la stagione estiva

La Sicilia vuol ripartire ma con responsabilità. Poche ma chiare le parole con le quali il governatore della Regione Siciliana, Nello Musumeci, ha appena annunciato una nuova ordinanza meno restrittiva seppur invitando al rispetto delle regole e "al senso civico dimostrato dal popolo siciliano in questi giorni". Nello specifico, viene meno il divieto di fare jogging nei pressi della propria abitazione e anche i disabili, seguiti dai propri accompagnatori, potranno prendere un po' d'aria con le stesse modalità.



Ampliate le consegne a domicilio di generi alimentari, adesso consentite anche di domenica e nei giorni festivi. Speranze pure per i gestori degli stabilimenti balneari: potranno cominciare a pulire, bonificare e attrezzare i lidi in vista della stagione estiva. Resta il divieto assoluto d'accesso nell'Isola, con le eccezioni dei lavoratori pendolari per i quali viene prevista una corsa in più per attraversare lo Stretto.