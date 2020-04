Il Pd vuole commissariare il Veneto

"Il ministro della Salute commissari la Regione Veneto per la gestione delle case di riposo". Lo chiedono i deputati veneti del Pd Diego Zardini e Alessia Rotta. Solito copione del Pd, che ha chiesto identica azione per la Lombardia, pur di mettere in difficoltà il governatore leghista Fontana e dimenticandosi volutamente che i decessi nelle Rsa sono avvenuti in tutta Italia.



Sulla questione era intervenuto nei giorni scorsi il leader leghista Matteo Salvini. "Mentre ci sono ancora medici", direttori generali e assessori "in trincea, in prima linea ovunque, leggere sui giornali l'inchiesta qui, l'inchiesta là, arriva la guardia di finanzia ... almeno da questo punto di vista il sistema giudiziario non può aspettare che l'emergenza sanitaria sia non dico chiusa ma almeno sotto controllo?". Salvini lo aveva detto in diretta Facebook. "Anche perché i problemi nella case di riposo sono ovunque", aveva sostenuto, citando casi a "Civitavecchia, in Emilia, Puglia, Piemonte e Lombardia. Se poi ci saranno colpe verranno individuate a emergenza finita", aveva continuato.