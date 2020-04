Trump: "La Cina ci ha mentito"

La Cina potrebbe aver deliberatamente disinformato la comunità internazionale sul coronavirus, o potrebbe aver fatto un errore, così il presidente degli Stati Uniti Donald Trump in una conferenza stampa rispondendo alla domanda se pensa che la Cina debba pagare delle conseguenze per la pandemia del Covid-19. ''Dipende", ha chiarito il presidente, "se ne sono deliberatamente responsabili ma non se è stato un errore''.