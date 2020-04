Salvini: "Il Paese è pronto a ripartire"

Matteo Salvini, in un'intervista al quotidiano Bresciaoggi', ribadisce che "il Paese è pronto a ripartire" e invita il governo "ad essere all'altezza" della situazione. Difende la Lombardia che ha affrontato il coronavirus ergendosi a "baluardo" contro la tragedia e a proposito delle inchieste sulle Rsa dichiara: "Se qualcuno ha sbagliato deve pagare, ma non si punti il dito contro la regione".



"E' il tempo dei fatti", premette il leader della Lega, "e il Governo non può continuare a chiamarsi fuori come ha fatto durante la discussione del famoso decreto Cura Italia, quando le opposizioni hanno presentato e sostenuto emendamenti specifici a sostegno dei cittadini, degli imprenditori e degli ospedali bresciani, per avere soldi pubblici subito. Purtroppo tutte le nostre proposte sono state bocciate".