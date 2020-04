USA: in centinaia in strada contro il lockdown

Centinaia di persone hanno protestato in diverse città degli Stati Uniti contro il confinamento dettato dalla pandemia di Covid-19, incoraggiati anche dal presidente Donald Trump, a causa del crescente risentimento della popolazione verso il paralizzante costo economico del confinamento. Si stima che circa 400 persone si siano radunate sotto una pioggia fredda a Concord, nel New Hampshire - molte a piedi mentre altre sono rimaste nelle loro auto - per affermare che non sono necessarie estensioni di quarantena in uno stato pochi casi confermati di Covid-19. Tra la folla vi erano diversi uomini armati che indossavano tute mimetiche, con i volti coperti. Ma certo che il rischio di contagio così aumenta.



In Texas, oltre 250 persone si sono radunate fuori dal Campidoglio di Austin, tra loro il teorico della cospirazione di estrema destra Alex Jones, fondatore del sito di Infowars, che è arrivato su un mezzo molto simile a un blindato dell'esercito. "E' tempo di riaprire il Texas, è tempo di far lavorare le persone, è tempo per loro di lasciare che l'interazione volontaria e il buon senso dominino la giornata, non la forza del governo", ha dichiarato Justin Greiss, attivista di Young Americans for Liberty.



"Non sono un medico ma sono una persona intelligente che sa fare i conti e sembra che, tutto sommato, questi numeri non siano così preoccupanti", ha osservato la casalinga Amira Abuzeid. Intanto, quasi nessuno di loro ha rispettato le misure di distanziamento sociale per evitare la diffusione del virus. Proteste sono state registrati anche ad Annapolis, nel Maryland, con le persone che da dentro le proprie auto hanno sventolato i cartelli "Anche la povertà uccide". Altre manifestazioni hanno avuto luogo in tutto il Paese in città come Columbus, Ohio e San Diego, in California, nonché negli stati dell'Indiana, del Nevada e del Wisconsin. I manifestanti hanno avuto ieri anche l'incoraggiamento del presidente Trump in particolare in alcuni Stati a guida democratica, che sostiene di favorire un rapido ritorno alla normalità. Tuttavia le proteste non hanno risparmiato Stati a guida repubblicana tra cui New Hampshire e Texas. Speriamo che poi non vengano in Italia a riportarci il virus...