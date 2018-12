POLITICA MIGRATORIA

Caro populista.it, spero che la Lega non la dia vinta ai 5 stelle sui migranti, ma che tenga una linea dura come aveva promesso. Se Di Maio nel contratto deve gestire il ramo dell'economia e del lavoro, lasci a Salvini quello che gli compete , cioè, piena autonomia sulla gestione dell'immigrazione, senza cambiare una virgola. Va bene il venirsi incontro, ma su certi temi , come questo , meglio che sia la Lega a decidere.