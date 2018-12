Regione Lombardia, la Lega stoppa la sanatoria delle moschee abusive

"Quando si discute di Piano Territoriale Regionale, l'Opposizione chiede il rispetto delle regole, nascondendosi dietro la scusa del consumo di suolo; ma poi si inalbera quando scopre che proprio il rispetto delle regole urbanistiche, scritte e volute dalla Maggioranza, implica lo stop delle moschee abusive”. Così il consigliere comunale e regionale del Carroccio Massimiliano Bastoni commenta un Ordine del Giorno che impedisce sanatorie per il riconoscimento di moschee abusive sul territorio milanese.



“I buonisti non si nascondano dietro un dito”, continua Bastoni. “Nella sola Milano abbiamo realtà come il cantiere aperto di via Maderna che altro non è che una moschea abusiva a cielo aperto”. “Con l'Ordine del Giorno votato oggi”, conclude il consigliere del Carroccio, “abbiamo impedito che vengano sanate tutte quelle moschee abusive che sono proliferate sul territorio, in spregio alle leggi regionali e alle continue e pressanti richieste dei cittadini”.