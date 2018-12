La Lega Salvini Premier - Enna tra la gente a Valguarnera

Nella mattinata di mercoledì 19 Dicembre i responsabili del tesseramento per la provincia di Enna Saverio Cuci e Giuseppe Savoca, insieme ai militanti hanno allestito un gazebo fra le bancarelle del caratteristico mercato settimanale di Valguarnera (En), per sostenere Matteo Salvini e la Lega Salvini Premier. Sono stati molti i curiosi ed i simpatizzanti che hanno colto l'occasione per informarsi sui risultati politici fin qui ottenuti dalla Lega sul piano nazionale e manifestare allo stesso tempo il loro sostegno e apprezzamento.