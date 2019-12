Da Regione Lombardia un bando per l’ammodernamento della dotazione tecnica delle scuole

Approvato all'unanimità, martedì, in Consiglio Regionale lombardo un Ordine del Giorno al Bilancio 2020 – 2022 riguardante i contributi per gli Istituti tecnici secondari di secondo grado. Commenta il consigliere regionale leghista Francesca Ceruti: “Da sempre Regione Lombardia sostiene l’importanza formativa ed educativa del lavoro e per questo promuove percorsi in cui il raccordo tra formazione e lavoro sia sistematico, organico e continuo. E gli Istituti tecnici rappresentano il percorso formativo migliore che lega l’istruzione teorica alla formazione pratica per apprendere una professione”.



“Per offrire agli studenti un percorso di istruzione adeguato occorre una strumentazione tecnica moderna ed efficiente. E per sostenere il potenziamento dell’offerta formativa occorre un impegno finanziario di circa 3.000.000 euro”, prosegue Ceruti.



“Per questo motivo, con l’Ordine del Giorno approvato al Pirellone, testo di cui sono Primo Firmatario, ho chiesto alla Giunta regionale di costituire un bando rivolto a tutte le scuole di formazione professionale della Lombardia al fine di permettere loro un ammodernamento della dotazione tecnica”, conclude il consigliere leghista.