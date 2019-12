La Lombardia punta sulle api

“Regione Lombardia sostenga, compatibilmente con le risorse del bilancio, le iniziative degli Istituti scolastici e delle associazioni di settore a favore della promozione dell’apicoltura, nonché la formazione tecnica in materia. Lo chiede un Ordine del Giorno approvato martedì all’unanimità in Aula consiliare, un testo di cui sono Primo Firmatario”. Così il consigliere regionale leghista Francesca Ceruti.



Che spiega: “Nell’ecosistema le api hanno un ruolo importantissimo nel mantenimento e nel potenziamento della biodiversità nonché nella conservazione della natura di cui la nostra regione è ricca; è di fondamentale importanza sviluppare nell’ambito dell’educazione ambientale buone pratiche finalizzate a far capire e comprendere l’utilità delle api fin dalle giovani generazioni”.



“Sfortunatamente”, prosegue il consigliere leghista, “durante l’ultimo anno il comparto dell’apicoltura ha subito danni notevoli a causa dei cambiamenti climatici con una riduzione di produzione pari al 75%, una quantità tale che ha spinto Regione Lombardia a chiedere lo stato di calamità al Governo. Ricordo che la Lombardia detiene il 12 % del patrimonio apistico nazionale con circa 6.000 apicoltori attivi e una delibera di Giunta regionale recentemente approvata vuole dare una risposta e un sostegno a questo comparto stanziando risorse rese disponibili dal Ministero delle Politiche agricole alimentati e forestali”.



“Non sussistono però risorse direttamente utilizzabili dal settore scolastico che intendono promuovere, nell’ottica dell’educazione ambientale, questa attività fondamentale per l’agricoltura lombarda. Per questo, con il mio Odg, ho chiesto che venga ampliato lo spettro degli interventi possibili, sostenendo l’attività dell’apicoltore anche nell’ambito delle scuole secondarie al fine di favorire non solo la cultura, ma anche le buone pratiche per sostenere e sviluppare il comparto nella platea di soggetti”, conclude Ceruti.