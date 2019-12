Rieducheranno anche lui in stile Barilla?

L’ultimo “Lazio Pride”, con tanto di proiezione del film “Pride”, mostra fotografica sulle lesbiche e promozione di una legge “contro l’OmoTransfobia nella Regione Lazio”, si è tenuto a Frosinone dal 17 al 21 giugno 2019. Non tutti i ciociari, però, a fronte dei problemi atavici e delle carenze nei servizi pubblici e sociali del territorio hanno apprezzato, anche perché, come intuibile, per mettere in piedi queste sfilate dell’orgoglio omosessuale servono fondi, sottratti per esempio a funzioni pubbliche reali. Insomma, varrebbe la pena di chiedersi una volta per tutte: come si finanzia tutto il gaio baraccone? Sicuro grazie alla promozione di “associazioni volontarie”, donazioni e poi? Beh per la trasparenza ci sono i bilanci degli ultimi anni, pubblicati sul sito ufficiale della manifestazione http://laziopride.com. Nella sezione “Bilancio Lazio Pride”, a suo tempo, sono stati riportati i conti relativi all’edizione 2016, con una spesa sostenuta di circa 3.300 euro ma che, nel 2017, saliva a 16.400 euro, con un incremento di circa il quintuplo. E l’ultima parata regionale quanto è costata? Sempre consultando il sito si legge la risposta: 12.034 euro sono stati spesi in terra di Ciociaria nel 2019. Non si comprende, però, quanti di questi soldi sono stati devoluti dal bilancio comunale… ma sono dettagli non è vero?

Fatto sta che un amministratore locale accorto come Antonio Cicchetti, che è al terzo mandato come sindaco di Rieti, ha deciso di tutelare gli interessi della maggioranza dei suoi concittadini, piuttosto freddi se non contrari alle parate arcobaleno a spese pubbliche. Cicchetti è stato eletto per la prima volta nel 1994 con una coalizione di centrodestra, nel 1998 è stato rieletto risultando il più votato d'Italia con il 62,18% di voti al primo turno e, successivamente, ha fatto il consigliere comunale nella sua città. Dal 2017 è tornato in sella riuscendo a vincere le elezioni nonostante candidato da un partito decotto come Forza Italia.

Di fronte alla candidatura di Rieti, avanzata da alcune sigle Lgbt locali, il sindaco ha risposto chiaro e tondo durante un’intervista in diretta andata in onda martedì su Radio Radio: "Rispetto tutte le identità, ma dico no all’esibizionismo e alla volgarità".

Anche l'amministrazione è tutt'altro che favorevole ad ospitare il Lazio Pride 2020 a Rieti. La consigliera di centrodestra Letizia Rosati non ha tardato a esprimere il suo disappunto in un post su Facebook: "Il mondo Lgbt è contro i miei valori perché nega il dato biologico da cui deriva l’identità delle persone e soprattutto i diritti dei bambini che vengono strumentalizzati a scopi di cui non si parla mai a sufficienza. Utero in affitto, sdoganamento della pedofilia, poliamore sono gli obiettivi da raggiungere. Rassicuro pertanto che tale candidatura non è stata promossa dal Comune”.

Interpellato in merito il sindaco Cicchetti ha confermato con queste parole le dichiarazioni della consigliera Rosati, un'insegnante di lunga esperienza con delega comunale alla scuola: "Io rispetto tutte le identità, ma l'esibizione mi dà fastidio, detesto certe manifestazioni. L'amministrazione non ospiterà il Gay Pride". Il primo cittadino, insomma, non ha intenzione di rilasciare le autorizzazioni per lo svolgimento dell’evento in quanto contrario ad ogni genere di esibizionismo. Pur rispettando la sessualità di ognuno, Cicchetti ritiene inopportuno ospitare a Rieti una manifestazione come il LazioPride, senza per questo accettare le accuse di “omofobia” che subito gli sono arrivate, fra gli altri dal portavoce di Gay Center Fabrizio Marrazzo, il quale ha ricordato che “le manifestazioni sono garantite dalla Costituzione”, appellandosi così al ministro dell'Interno, Luciana Lamorgese affinché vengano fatti rispettare "i diritti costituzionali".

La consigliera Rosati ha risposto definendosi "da sempre sostenitrice della famiglia naturale come sancito dalla Costituzione italiana" e, dal canto suo, Cicchetti ha rintuzzato, con l'appoggio unanime dei radioascoltatori che hanno telefonato in diretta, le provocazioni filo-Lgbt della conduttrice della trasmissione “Lavori in Corso” che l’ha incalzato su Radio Radio. Sarà rieducato anche lui in stile Barilla? Ricordiamo che nel 2013 il patron della pasta italiana Guido Barilla fu costretto a scusarsi per le frasi sui gay pronunciate durante la trasmissione di Radio 24 La Zanzara, a seguito degli spot della sua azienda, considerati “omofobe” dalla lobby Lgbt. Per quanto riguarda Cicchetti, però, almeno per il momento sembra che lui stia "rieducando" i pavidi e, al tempo stesso, i pasdaran dell’orgoglio omosessuale...