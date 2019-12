Calderoli: "Assurdo processare Salvini per aver fatto il proprio lavoro"

"Faccio davvero fatica a credere che un tribunale pensi di processare Salvini, cui esprimo tutta la mia vicinanza e solidarietà, per aver da ministro fatto rispettare le nostre leggi vigenti e difeso i nostri confini, facendo semplicemente il suo dovere da ministro degli Interni, rispettando il giuramento fatto sulla Costituzione. Questa decisione va oltre ogni logica". Lo dichiara il sen. Roberto Calderoli, vice presidente del Senato.



"Stiamo parlando di accuse, come il sequestro di persona, che prevedono svariati anni di carcere per chi ha fatto il suo dovere, peraltro attuando decisioni politiche condivise da un intero Governo e non adottate singolarmente", conclude Calderoli.