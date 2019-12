Salvini: "Mi vogliono in tribunale? Lo facciano..."

"Se difendere la sicurezza, i confini e la dignità del mio Paese mi comporta un processo, o per assurdo una condanna, vuol dire che in questo Paese c'è qualcosa che non vada e penso che tanti italiani sono pronti a fare questo tratto di strada con me. Vogliono portarmi in tribunale? Lo facciano...". Così Matteo Salvini a margine dell'assemblea di Confagricoltura a Roma sul caso Gregoretti.