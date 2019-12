Impeachment per Trump: come ti condanno un innocente

L'impeachment del presidente USA Donald Trump è basata su accuse "inventate". Lo ha detto il capo del Cremlino, Vladimir Putin, nella sua conferenza stampa annuale. Secondo Putin l'iniziativa è una prosecuzione della lotta dei Democratici contro Trump: la previsione del presidente russo è che la mozione di impeachment sarà respinta dal Senato.



Putin ha sostenuto che "il partito che ha perso le elezioni continua la lotta con altri mezzi". Ha paragonato l'impeachment alla precedente inchiesta americana sulla collusione tra Trump e la Russia, che ha bollato come infondata. Sostegno a Trump è arrivato via Facebook anche da Matteo Salvini, che ha scritto: "Mio totale sostegno al presidente Trump, che sta ottenendo risultati eccezionali per l’economia americana, contro il quale la sinistra ha montato una vergognosa campagna giudiziaria e mediatica".