I sondaggi e le stime di Repubblica, a futura memoria…

Sommando gli europarlamentari che, secondo la Repubblica, costituiranno il fronte sovranista nel prossimo Parlamento europeo (113 deputati, considerando la fusione dei due gruppi di destra, Conservatori e Riformisti Europei-Ecr ed Europa delle Nazioni e della Libertà-Enf, ai quali aggiungere probabilmente i 10 europarlamentari tedeschi di AfD), Salvini & co. non riuscirebbero affatto a “rivoltare come un pedalino” l’Ue. La nuova maggioranza che si apparecchia a Strasburgo, infatti, secondo il giornale (da poco) diretto da Carlo Verdelli, vedrebbe la stampella dei liberali europei a mantenere il “centro-sinistra” storico PPE-S&D che, pur perdendo sempre più pezzi e consensi, riuscirebbe alla fine ad averla comunque vinta.





Le cose andranno come paventa - e spera - la Repubblica? Personalmente non lo credo, e non solo per la minore o maggiore validità dei temi e delle battaglie proposte agli elettori di maggio dai partiti e movimenti sovranisti. Il motivo per il quale ritengo che i dati accreditati da Repubblica siano sottostimati rimanda a due ordini di considerazioni. La prima riguarda lo stato di sfiducia del cittadino medio europeo nei confronti delle Istituzioni europee, che sta toccando in questa fase storica picchi negativi mai visti prima. La seconda considerazione attiene alla precaria situazione socio-economica dei lavoratori europei. Infatti, come è emerso dal Rapporto 2018 del “Network europeo per la lotta alla povertà”, presentato appunto il 5 febbraio scorso al Parlamento europeo, sono ben 113 milioni le persone a rischio povertà ed esclusione sociale in Europa e, tra questi, ci sono molti lavoratori che percepiscono "un salario troppo basso". Questa condizione di disagio colpisce in media più gli stranieri (34,5 per cento) ma, anche la quota di “working poor” con cittadinanza europea è molto elevata e tanto più inaccettabile (è pari al 25,1 per cento). È per questo che, modestamente, prevedo dal 23 al 26 maggio una formidabile crescita di consenso in tutti i Paesi dell'Unione europea dei movimenti cosiddetti “populisti ed euroscettici”.





Del resto non sono da meno dei “cugini” euroentusiasti di sinistra italiani i burocrati in servizio nell’ufficio statistico del Parlamento europeo che, secondo le prime proiezioni sui seggi della futura Eurocamera forniscono dati che ridimensionano ancora di più le previsioni della presenza sovranista a Strasburgo. Secondo queste proiezioni, appena pubblicate, che sarebbero basate su sondaggi condotti nel nostro Paese nelle scorse settimane, la Lega non avrebbe nemmeno i 29 eurodeputati che prevede la Repubblica, bensì solo 27. Chi vivrà vedrà...