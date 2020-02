Vedono svastiche anche nello sgorgo dello sciacquone

Mentre il coronavirus approdato in Africa rischia di salire sui barconi e di finirci scodellato in tavola con tutti gli onori, gli accoglioni non dormono la notte per i rigurgiti neonazisti realistici quanto il set cinematografico di un fetish-movie anni '80. La notizia non è recentissima, ma davvero divertente: un gruppo di palazzine pugliesi sarebbero state costruite a forma di svastica. Della serie..non avere un cazzo a cui pensare.



La croce uncinata è un fenomeno geometrico frequentissimo in natura: anche l’acqua del cesso, andando giù, crea una sorta di “svastica”, poiché la rotazione terrestre imprime al fluire verticale di qualsiasi liquido una rotazione da sinistra verso destra sin dal tempo in cui la terra ha cominciato a girare. Prima di essere arruolata (con ben preciso stile grafico e altrettanto specifici colori) a simbolo di un regime durato solo pochi decenni rispetto ai lustri e lustri di fenomeni rotativi astronomici che hanno ispirato miriadi di decorazioni greche, giapponesi e indiane (solo per citarne alcune), la svastica è anzitutto uno stilema geometrico esattamente come il cerchio, il quadrato, il triangolo e il trapezio.



Ebbene, qualsiasi palazzina quadrifamiliare angolare terra/aria è “a forma di svastica”, iniziando da quella ove abita chi sta scrivendo: ogni facciata di appartamento rivolta, ipotizziamo, a nord avrà la relativa escrescenza laterale esposta ad est, con relativi balconi, finestre e magari vialetto d'ingresso a creare un angolo retto rispetto al frontale; di conseguenza, l’appartamento con la facciata guardante ad est, avrà il suo laterale rivolto a sud, la facciata rivolta a sud avrà il laterale rivolto ad ovest e così via. Non ci vuole una laurea in architettura per capirlo; ma ci vuole un minimo di buona fede per evitare di sparare cazzate buone solo a dimostrare di giorno in giorno la vuotezza del Pensiero unico e la vacuità di una propaganda politica che, non avendo ricette adeguate a risolvere i danni provocati da decenni di criminale antiitalianità, cerca di cavarsela raccontando barzellette su Hitler avvistato fra i trulli.