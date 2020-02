Reddito percepito illecitamente: c'è anche il mafioso e la donna col compagno milionario

Non si contano più gli scandali legati all'illegittimo percepimento del reddito di cittadinanza da parte di chi, al contrario, non vanta i requisiti per goderne. Ai tempi, il leader della Lega Matteo Salvini, l'ideatore della flat tax Armando Siri e la Lega avevano messo in guardia il Movimento Cinque Stelle sui rischi di erogare il reddito senza collegarlo ad un'attività lavorativa da espletare in azienda. Nessuna sorpresa quindi se in Sicilia e in generale nel Mezzogiorno d'Italia, continuano verificarsi casi incredibili di truffe ai danni dello Stato, e quindi di quei cittadini che lavorano e pagano le tasse, perpetrate da chi lavora in nero o da chi convivendo di fatto con persone facoltose non ne avrebbe alcun diritto.



A Viagrande, comune nel Catanese di poco più di ottomila anime, i carabinieri hanno appena denunciato 14 persone tra cui un extracomunitario di origini cingalesi. Indebito percepimento del reddito di cittadinanza, falsità in scrittura privata e truffa aggravata sono i reati contestati, ancora una volta, l'ennesima. Su oltre duecento verifiche nel piccolo comune etneo, i militari hanno verificato come la gran parte dei percettori risultassero falsamente abitare da soli per non cumulare i redditi degli altri appartenenti del nucleo familiare. Tra di essi una giovane donna convivente di un facoltoso imprenditore in una villa di lusso. Tra i percettori del reddito di cittadinanza verificati e sottoposti ad accertamenti dall'Arma dei carabinieri spicca anche il mafioso sottoposto a misura cautelare.