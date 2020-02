Spiedo bresciano, il plauso di Mantova

“La Lega in Regione Lombardia sempre in prima fila nella difesa delle nostre tradizioni. Quella dello spiedo bresciano è una peculiarità delle nostre terre che va valorizzata e tutelata”. Così il consigliere regionale del Carroccio Alessandra Cappellari commenta il Progetto di Legge regionale sullo spiedo bresciano.



“Dopo il Consigliere Massardi, bresciano doc, sono la seconda firmataria del Progetto di Legge regionale, depositato al Pirellone dalla Lega, per la salvaguardia dello spiedo bresciano. Sono particolarmente sensibile a questo tema essendo le mie origini nell’Alto Mantovano, dove lo spiedo è una tradizione familiare che già mio padre esercitava come fosse un’arte”, prosegue Cappellari.



Che conclude: “Ho firmato convintamente il testo e sono molto contenta che la Lega porti avanti questo Progetto di legge che punta a consentire il consumo gratuito di questi piatti nei locali pubblici e nelle sagre di paese, al fine di valorizzazione le eccellenze gastronomiche lombarde”.