Taglio dei parlamentari, Salvini: "Voteremo a favore"

"Abbiamo votato in Parlamento quattro volte per i tagli ai parlamentari, voteremo a favore. Faremo campagna elettorale per il taglio dei parlamentari. Se passerà, come mi auguro e penso, il Parlamento italiano sarà delegittimato dal popolo italiano per cui si dovrà andare al voto il giorno dopo". Così sul referendum sui tagli ai parlamentari il leader della Lega Matteo Salvini, a Potenza.