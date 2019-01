Autonomia, il leghista Grimoldi: "Il regionalismo differenziato è una priorità"

"Apprezziamo che Forza Italia in Lombardia si stia impegnando per mantenere alta l’attenzione sul tema delle maggiori forme di autonomia per la Lombardia, ben venga una mozione aperta a tutti i consigli comunali lombardi, una mozione che peraltro segue di pochi giorni quella sostanzialmente analoga già approvata all’unanimità dal consiglio regionale lombardo".



"Ma rassicuriamo gli amici di Forza Italia: per il Governo l’autonomia differenziata delle Regioni, a partire dalla Lombardia, rappresenta un punto prioritario del contratto che lega le forze di maggioranza, per cui non ci saranno perdite di tempo, rallentamenti o annacquamenti. Il 2019 sarà l’anno dell’autonomia regionale". Lo afferma l’on. Paolo Grimoldi, Segretario della Lega Lombarda e deputato della Lega.