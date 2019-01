Antidoti contro l’anti-razzismo ideologico cercasi…

“Una cosa che mi colpisce è vedere quanto reale razzismo si nasconda oggi dietro certo sedicente anti-razzismo”. È iniziato così, spiazzando un po’ tutti, l’intervento di ieri sera a Roma del ricercatore Pietro Licciardi, direttore di "Melting. Il giornale dei nuovi italiani", che ha presentato il nuovo progetto editoriale al “MACRO Asilo”, di via Nizza 138. Assieme a lui Franz Gustincich, docente di comunicazione, che ha spiegato la regola prima di un’integrazione realistica, che è la capacità di parlarsi e farsi comprendere: “occorre quindi insegnare prima di tutto la lingua italiana e, questa, si può imparare a parlare anche con l’informazione”.





L'esperienza editoriale dell'innovativa testata, uscita originariamente nel 2008, travolta dalla crisi ma, ora, pronta a riuscire con una formula diversa, diremmo che servirebbe più che mai, perché c'è bisogno di una testata di informazione specializzata nel settore che senza ideologia rappresenti opinioni diverse.





Per ora sul web c’è il sito http://www.meltingweb.it/ e, se la campagna di reperimento fondi che partirà tra pochi giorni andrà a buon fine, “Melting” tornerà a rappresentare anche in cartaceo, o come giornale in formato pdf, un “unicum” nel panorama culturale italiano. Parliamo infatti di una testata competente e non schierata sui temi delicatissimi dell’immigrazione e dell’integrazione sociale. Sì, perché ora come allora i collaboratori di “Melting” hanno diversi orientamenti e punti di osservazione, provenendo da formazioni ed esperienze diverse. Tra di loro non di rado sono in disaccordo sulle tematiche dell'immigrazione ma, su due fondamentali punti concordano tutti: 1) gli immigrati devono entrare regolarmente nel nostro Paese; 2) devono essere integrati. Per rendere reale ed efficace questa “integrazione” occorre partire anzitutto da una reciproca conoscenza, e non solo nostra degli immigrati, ma anche loro nei confronti dell'identità, delle regole e delle tradizioni italiane, anche quelle religiose. Serve, inoltre, una conoscenza tra i vari gruppi di stranieri residenti in Italia fra di loro. Per fare tutto questo “Melting” lancerà nei prossimi giorni una campagna di crowdfunding, con la speranza di poter tornare sulla breccia. Per collaborare, sostenere o chiedere ulteriori informazioni si può scrivere a: info@meltingweb.it.