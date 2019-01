Enna - Gruppo consiliare Lega : Piano sosta solo disservizi

Disservizi quotidiani, parcometri spesso non funzionanti, assenza di stalli riservati ai residenti del centro storico, limite di tempo inadeguato negli stalli a disco orario, parliamo della tanto sbandiarata rivoluzione della sosta ideata dall'assessore-consigliere Biagio Scilllia che, soltanto a suo dire, ha portato Enna ad essere una città all'avanguardia rispetto i nuovi sistemi di parcheggio. Nonostante le notevoli risorse economiche investite dall'ente per l'acquisto dei parcometri e del tanto, si fa per dire, innovativo software, i cittadini fanno spesso ricorso all'acquisto dei ticket presso bar e tabbaccherie a causa degli ormai quotidiani e diffusi disservizi . Ad oggi, eccezion fatta per una irrilevante riduzione del costo dell'abbonamento, solo parole per nascondere i veri problemi evidenziati a più riprese dai cittadini che hanno anche fatto ricorso ad una petizione popolare. Cresce sempre in noi la curiosita, cosi come nei cittadini, di capire il riscontro che avrebbe dato alla problematica della sosta la precedente proposta dell’amministrazione Dipietro, che l’allora consigliere Scillia liquido fin dalla discussione in consiglio comunale come la peggiore proposta di questa amministrazione e cioè di quella a cui appartiene. Rispetto alla precedente ci rimane il dubbio, ma i fatti ci dicono ormai che l’attuale piano sosta è un progetto imperfetto figlio dell’improvvisazione, dell'arroganza e della presunzione. Pertanto invitiamo il Sindaco Dipietro a rivalutare la precedente proposta, sicuramente fondata tecnicamente rispetto all'attuale, e a fare nel contempo un'attenta verifica del lavoro fin qui svolto dall'assessore-consigliere Scillia che i fatti, non solo nell'ambito della viabilità, dicono essere carente nel suo complesso. Saverio Cuci e Giuseppe Savoca consiglieri comunali Lega Salvini Premier comune di Enna